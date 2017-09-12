Волонтёры очищают от гор мусора индийские города

Пляж Версова в Мумбаи давно стал неофициальной свалкой и символом растущей проблемы загрязнения индийских городов отходами. Однако группа волонтёров решила очистить побережье от мусора.

Первым этим занялся адвокат Афроз Шах. Ему надоело смотреть на горы пластиковых бутылок и другие отходы. Сначала приходил на пляж в одиночку и уносил столько мусора, сколько мог. Позже к нему присоединились другие добровольцы. За два года здесь собрали уже пять тысяч тонн мусора.

[Афроз Шах, волонтёр]:

«Все заинтересованные стороны должны выйти вперёд: граждане, правительство, неправительственные организации, экологи, ООН. Каждый должен поставить это на первое место».

Энтузиастам помогают даже иностранные туристы.

[туристка из Германии]:

«Я никогда не бывала в более ужасающем месте. Это, и правда, выглядит отвратительно. Особенно, когда приезжаешь из ухоженной Германии, ещё неприятнее видеть, как мусор попадает в океан. Я просто расстроилась».

А это Нью-Дели. Здесь очисткой города от мусора занимаются неправительственные организации. Они стараются привлечь к волонтёрской работе как можно больше местных жителей.

[Накул, основатель организации New Delhi Rising]:

«Этому нужно посвятить всего два часа, от людей не нужны деньги, нужна лишь сила воли. Я надеюсь, что всё больше граждан будут вдохновлены усилиями разных групп в Индии и просто выйдут там, где живут, и что-нибудь сделают».

По данным экологов, в Нью-Дели ежедневно выбрасываю 15 с половиной тонн мусора.

[Чхитра Мукхерджее, глава проекта Chintan Environmental Research]:

«Мне кажется, главная причина появления проблемы отходов в Индии — в том, что люди даже не знают о её масштабах. Если не касаешься этого, не заботишься об окружающей среде, то и не знаешь, что мы сидим на бомбе замедленного действия».

Согласно правительственным исследованиям, ежедневно каждый житель Индии выбрасывает от 200 до 600 граммов мусора. Отходы загрязняют не только улицы и пляжи, но и реки.

По мнению активистов, если больше людей узнают о возникшей проблеме, то будет легче с ней справиться. Они также должны понять, что заботиться о чистоте страны – личная ответственность каждого.