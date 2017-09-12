12 сентября 2017
Телеканал NTD

Зачем бездомные кошки заполонили поезд в Японии

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Пассажиры одной из пригородных электричек префектуры Гифу, что в центральной Японии, неожиданно оказались в кошачьем царстве. Их окружают 30 усатых-полосатых обитателей местного кото-кафе, которое по совместительству — приют. Так в Японии решили поднять проблему бездомных кошек и их усыпления.

Мероприятие проходит при поддержке железнодорожной компании.
Малыши впервые оказались в движущемся вагоне, отчего привычная игра стала ещё увлекательней. А кто-то уже доверчиво прижимается к случайным попутчикам.

У пассажирки Микико из префектуры Хиого дома тоже — две кошки, которых она приютила с улицы.

[Микико Хаяси, пассажирка]:
«Думаю, это замечательное мероприятие. Благодаря нему больше людей узнают о проблеме бездомных котят».

Ну а некоторые решили прокатиться в электричке именно ради того, чтобы побыть в обществе кошек.

Акция ещё более актуальна в виду того, что в Японии кошкам предпочитают собак. Здесь же — налицо то, как коты способны создать уют в любом помещении.

[Михо Тагути, сотрудница кошачьего кафе-приюта]:
«Похоже, кошкам нравится. Они, как всегда, играют. Я хочу, чтобы больше людей узнали о них, о бездомных кошках и том, что их могут усыпить, и если кто-то захочет забрать кота домой, пожалуйста, приходите к нам».

За последние 12 лет в японские приюты стало попадать на 70% меньше кошек, чем раньше. Но многим из них по-прежнему грозит усыпление, если их вовремя не заберут в новый дом.

В прошлом году в префектуре Гифу усыпили 668 бездомных кошек, в основном – котят.

В настоящее время в Японии насчитывается почти 10 миллионов кошек. Из них 72,5 тысячи – бездомные.

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