В Польше протестуют против непрекратившейся вырубки Беловежской пущи

В Польше протестуют против вырубки деревьев в Беловежской пуще. Акция проходит в то время, как министр охраны окружающей среды Ян Шишко объясняет в Европейском суде, почему Польша проигнорировала постановление суда временно прекратить вырубку.

[Катаржина Винярска, жительница деревни рядом с пущей]:

«Этот лес – наше самое-самое большое наследие, и мы хотим защитить его. Для нас очень важно, что мы можем жить в таком уникальном уголке природы. Это важно и для развития этого региона. Он может развиваться только с Беловежской пущей».

Шишко отвергает все обвинения в том, что в стране уничтожают реликтовый лес. Он утверждает, что вырубка ведётся в ограниченных масштабах, и её единственная цель – не дать размножиться вредоносному жуку-короеду и убрать слабые, небезопасные деревья.

Активисты, в свою очередь, говорят: своими глазами видели доказательства того, что вырубка ведётся в коммерческих целях. И это угрожает бизонам, рысям и редким видам птиц, которые обитают в этом объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО.

[Катаржина Ягайло, участница Greenpeace]:

«Беловежская пуща – самый ценный лес не только в Польше, но и на всей Восточно-Европейской равнине. Наш нынешний министр окружающей среды из-за своих нерациональных решений – худший за всю историю независимости Польши с 1989 года. Он просто уничтожает этот лес вопреки доводам учёных, Еврокомиссии и ЮНЕСКО».

Партия евроскептиков и националистов «Право и справедливость» пришла к власти в Польше в 2015 году. С тех пор у страны ухудшились отношения с Евросоюзом.

Министр Шишко – охотник. Придя к власти, он одобрил закон, позволяющий утроить объёмы вырубки леса в части Беловежской пущи. Недавно в стране также разгорелся скандал из-за того, что у него в доме якобы обнаружили шкуру рыси и чучела других редких животных.

Беловежская пуща – самый крупный остаток реликтового леса, который в доисторические времена произрастал на территории современной Европы.

Если Польша проиграет дело в суде, то ей грозят более 4 миллионов евро штрафа, а также до 300 тысяч евро за каждый дополнительный день вырубки.