СБ ООН наложил жёсткие санкции на КНДР в ответ на ядерное испытание

В ответ на шестое и самое мощное ядерное испытание Северной Кореи Совет Безопасности ООН наложил на Пхеньян новые санкции. Резолюцию единогласно одобрили все 15 членов Совета Безопасности.

Согласно документу, КНДР не сможет закупать более двух миллионов баррелей нефтепродуктов в год. А сырой нефти страна сможет приобрести не больше, чем закупила за последние 12 месяцев. Кроме того, запрещается поставлять в эту страну газовые конденсаты и сжиженный природный газ. А она, в свою очередь, не сможет экспортировать текстильную продукцию.

Резолюция, предложенная Соединёнными Штатами, изначально была более жёсткой. Впоследствии Вашингтон её смягчил.

[Никки Хейли, постоянный представитель США при ООН]:

«Мы не радуемся ужесточению санкций и не ищем войны. Северокорейский режим ещё не прошёл точку возврата. Если он прекратит свою ядерную программу, то сможет вернуть себе будущее. Если он докажет, что может жить в мире, то все будут жить в мире с ним».

Представители разных стран при ООН призывают Северную Корею вернуться к мирным переговорам по ядерному разоружению.

[Коро Бэссё, постоянный представитель Японии при ООН]:

«Если Северная Корея хочет мира и безопасности, ей необходимо начать денуклеаризацию Корейского полуострова, полностью соблюдать соответствующие резолюции Совета Безопасности и требование участников шестисторонних переговоров и вернуться к диалогу». [Лю Цзеи, постоянный представитель КНР при ООН]:

«Китай настоятельно призывает КНДР серьёзно отнестись к ожиданиям международного сообщества. Оно надеется, что Северная Корея свернёт ракетно-ядерную программу, будет чётко выполнять резолюции Совета Безопасности, не станет проводить ядерных и ракетных испытаний и вернётся на путь разоружения».

Новые санкции против КНДР приветствует президентская администрация Южной Кореи. Она также призывает Пхеньян к переговорам.

[Пак Су Хён, пресс-секретарь президента Южной Кореи]:

«Единственный способ для Северной Кореи выйти из дипломатической изоляции и экономических трудностей — это сесть за стол переговоров и обсудить создание безъядерной зоны».

Между тем, Международный олимпийский комитет заявил, что обострение ситуации на Корейском полуострове из-за КНДР пока не угрожает проведению зимней Олимпиады-2018. Игры пройдут в феврале в южнокорейском городе Пхёнчхан.

[Томас Бах, президент МОК]:

«Мы призываем к миру и дипломатическим решениям на Корейском полуострове. И пока нет даже намёка на какую-либо угрозу безопасности Игр».

КНДР провела шестое ядерное испытание 3 сентября. Геологическая служба США зарегистрировала землетрясение в 6,3 балла недалеко от северокорейского ядерного полигона. Позже Пхеньян подтвердил, что испытывал термоядерную бомбу, которую можно установить на межконтинентальную баллистическую ракету с большой разрушительной силой.

Первое ядерное испытание Северная Корея провела в 2006 году. С тех пор Совбез ООН девять раз накладывал на неё санкции.