Правящая коалиции Норвегии победила на парламентских выборах

Норвежская правящая коалиция во главе с премьер-министром Эрной Сульберг празднует победу на парламентских выборах. Она остаётся у власти ещё на четыре года.

По результатам обработки более 95% бюллетеней «Консервативная партия» набрала более 25% голосов, либерально-консервативная «Партия прогресса» — более 15%. Их союзники «Левая» и «Христианская» партии заручились поддержкой восьми с половиной процентов избирателей. Теперь правоцентристская коалиция сможет занять 89 мест в 169-местном парламенте.

[Эрна Сульберг, премьер-министр Норвегии]:

«Норвегия сталкивается с большими проблемами. Сейчас мы получили мандат от избирателей на следующие четыре года. Это огромная ответственность и большая работа. Нам нужно вместе работать и вместе находить решения».

Социалистическая «Рабочая партия» набрала почти 27 с половиной процентов голосов. Её союзники – чуть более 20%. Это значит, что левоцентристская коалиция займёт не более 80 мест в парламенте. Следовательно, лидер социалистов Йонас Гар Стёре не сможет сформировать правительство.

Правящая коалиция выступает за уход экономики от нефтяной зависимости, снижение налогов и увеличение расходов на безопасность. Левоцентристы, в свою очередь, хотят повысить налоги для обеспеченных людей, сокращать неравенство в обществе и уделять больше внимания образованию и медицине.