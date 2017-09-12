12 сентября 2017
Телеканал NTD

Яркие краски от Каролины Эрреры на Неделе моды в Нью-Йорке

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Неделю моды в Нью-Йорке продолжает показ коллекции Каролины Эрреры. Впервые модное шоу проходит в легендарном Музее современного искусства. Подиум установили в саду скульптур.

В этот раз дизайнер изменила своей приверженности монохромности. В сезон весна-лето 2018 Эррера привнесла игривость жизнерадостными оттенками жёлтого, фиолетового, красного.

[Каролина Эррера, дизайнер]:
«Я хотела поиграть с темой волшебного сада. У меня должно было быть много цвета: смешение цветов, цветовые вставки. Но никаких цветочных рисунков, потому что цветы в саду уже есть».

Даже в лаконично монохромных нарядах — пуговицы всех цветов радуги.

В то же время Эррера верна своим простым, но безукоризненно выверенным силуэтам: объёмные рукава, узкая талия, струящиеся юбки.

Воздушные, невесомые ткани повторяют движения моделей.

[Каролина Эррера, дизайнер]:
«Мода — это искусство в движении. Я считаю, что одежда должна быть очень гламурной и изменяться в нужном направлении».

78-летняя Эррера — дизайнер с большой историей. Уроженка Венесуэлы, она стала одним из самых известных дизайнеров США. Помимо прочих знаменитостей, Каролина Эррера одевала первую леди Жаклин Кеннеди. Она также является послом доброй воли ООН.

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