Граффити в Лондоне рассказывают о необычных чернокожих женщинах

На улицах Лондона один за другим появляются портреты чернокожих женщин. Их автор – местный художник Никуайе Дсан, по прозвищу «Дреф». Героинь выбирает неслучайно. По словам мастера, все они – обычные сильные женщины, которые совершают необычные поступки.

[Никуайе «Дреф» Дсан, уличный художник]:

«Я изображаю женщин, моих подруг или родственниц, то есть людей из моего круга. Все они вдохновляют, потому что совершают поступки на благо общине и обществу».

Проект художника называется «Тебя хватит». Его лица — местные жительницы, которые смогли справиться с трудностями, вызванными различными социальными проблемами. Это и разница в оплате труда между мужчинами и женщинами, и дискриминация чернокожего населения.

[Никуайе «Дреф» Дсан, уличный художник]:

«Все женщины из серии «Тебя хватит» победили невзгоды. Это люди, которые сфокусировались на том, чтобы вернуть себе место в обществе».

Например, эта рыжеволосая женщина пережила насилие в семье. Сейчас она художница и писательница.

[Холли Диана Олуво, изображённая на граффити]:

«Если бы я увидела подобные портреты в юном возрасте, это бы очень повлияло на мою жизнь. Это послание о том, что мы все разные, все красивы и все признаны».

Сейчас художник трудится над своим десятым и самым большим портретом. Это его приятельница Шейни. Она оставила работу юриста и стала волонтером, путешествуя по миру и помогая людям.

[Шейни Блэкман, изображенная на граффити]:

«Темнокожих женщин редко изображают, и я думаю, поэтому Дреф взялся за этот проект. И я на самом деле ценю, что темнокожий мужчина делает это для женщин. Я знаю, женщины бы такое сделали, но я думаю, это гораздо более необычно, когда подобная инициатива исходит от темнокожего мужчины».

Пока неизвестно, могут ли эти портреты повлиять на отношение людей к социальным проблемам. Но ясно одно: эти граффити – нечто большее, чем просто яркие рисунки на стенах зданий.