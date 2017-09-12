Десятки винтажных авто представили на выставке в Бейруте

Более 90 винтажных автомобилей и мотоциклов представили на выставке классических авто в Бейруте. Среди экспонатов – как довоенные модели, так и более современные. Многие машины предоставили местные коллекционеры.

[Шарбель Хабиб, владелец ретро-автомобилей]:

«Люди в Ливане любят классические автомобили, и хорошо, когда можешь не только сам любоваться на них, но и показать их другим. Я привёз много автомобилей на выставку: Maserati 3500, Alfa Romeo, Lamborghini, Porsche».

На выставке красуются старинные роллс-ройсы, бентли и мерседесы. Такие бороздили улицы ливанских городов в середине прошлого столетия.

[Набиль Карам, бывший автогонщик]:

«Это автомобильная выставка – отличное мероприятие для Ливана. Каждые два года оно проходит в центре Бейрута, чтобы люди узнали о наследии классических автомобилей».

На выставку приходят и туристы. Обилие ценных экспонатов поражает воображение.

[турист из Египта]:

«Очень приятно увидеть все эти винтажные машины в одном месте. Я приехал в Ливан и нашёл выставку случайно. Она замечательная».

Выставка классических авто продлится до 17 сентября. Проведение таких мероприятий поддерживают Международная федерация старинных автомобилей и Ассоциация импортёров автомобилей в Ливане.