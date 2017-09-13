Власти Германии не готовы запретить дизельные двигатели

Во Франкфурте готовятся к открытию международного автосалона 2017 года. В преддверии этого важного события подтвердилось, что эпоха дизельных двигателей пока не заканчивается.

Об этом заявил президент Ассоциации автомобильной промышленности Германии Маттиас Виссман. По его мнению, Европа ещё долго будет нуждаться в дизельных машинах.

[Маттиас Виссман, глава Ассоциации автомобильной промышленности]:

«Понятно, что в сфере дальних перевозок — я не говорю о городском транспорте, для которого электрические технологии очень важны, — но в этой области дизельные моторы будут нужны ещё очень долго».

На прошлой неделе подобное заявление сделала и Ангела Меркель. Она пока не допускает возможности запрета дизельных машин. По её мнению, они просто должны стать экологичнее.

Между тем, Виссман считает, что производство дизельных двигателей можно прекратить только тогда, когда появятся такие же мощные и надёжные экологичные силовые установки.

[Маттиас Виссман, глава Ассоциации автомобильной промышленности]:

«Попрощаться с дизельными технологиями сейчас, хоть это и важно для сокращения выбросов углерода, в среднесрочной перспективе будет стратегически неправильным ответом».

При этом, глава Ассоциации автомобильной промышленности Германии утверждает, что понимает, насколько важно решить проблему загрязнения воздуха.

В начале августа немецкие политики и автопроизводители договорились об отзыве и переоборудовании более пяти миллионов автомобилей с дизельными моторами. Это должно сократить вредные выбросы и помочь восстановить репутацию компаний, замешанных в «дизельгейте».

Скандал разгорелся два года назад. Агентство охраны окружающей среды США выяснило, что компания Volkswagen устанавливала на свои дизельные машины фальсифицирующее программное обеспечение. Оно занижало показатели уровня вредных выбросов во время тестирования. В скандале также замешаны дочерние компании производителя Porsche, Audi и Skoda. Volkswagen признался, что по всему миру продано одиннадцать миллионов дизельных автомобилей с фальсифицирующим ПО.

Между тем, экологи критикуют правительство Германии за столь запоздалую реакцию на скандал. Причём они считают, что этих мер недостаточно для защиты окружающей среды.