13 сентября 2017
Телеканал NTD

Мексиканский Хучитан стоит в руинах, жители ждут помощи

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Вот так сейчас выглядит город Хучитан в мексиканском штате Оахака. Он один из наиболее сильно пострадавших в результате недавнего землетрясения. Местным жителям помогают военные. Собирают мусор с улиц, раздают товары первой необходимости тем, кто лишился крова.

[Альфонсо Дуарте, генерал армии Мексики]:
«Наши усилия здесь также поддерживают несколько бескорыстных доноров. Также мы получаем помощь от других штатов. Это значит, что этот регион не один».

Землетрясение магнитудой 8,1 – самое сильное для страны за последние 85 лет — произошло на прошлой неделе 7 сентября. Потом последовало более тысячи афтершоков.

Больше всего людей погибло именно здесь, в Хучитане. В городке разрушено более 5 тысяч домов. В целом в штате Оахака — 76 жертв. Ещё 16 – в соседнем Чьяпасе. Четыре человека погибли в Табаско. В целом в регионе повреждены десятки тысяч домов.

[местная жительница]:
«Мы здесь, потому что здесь есть еда: завтрак, обед и ужин. Муж у меня гамаки делает. Но сейчас люди не хотят их покупать, поэтому нет денег на еду, а здесь власти нас поддерживают».

В большей части Хучитана и его окрестностях нет воды, а на некоторые улицы не пробраться из-за завалов. Подачу электроэнергии возобновили, но местные жители жалуются, что гуманитарную помощь пока получили не все.

[местная жительница]:
«Надеюсь, больше военных придёт и поможет людям, чьи дома рухнули. Надеюсь, они принесут нам еды, потому что здесь всё сильно подорожало. Упаковка яиц стоит 4,5 доллара, килограмм лепешек тортилья – почти полтора, 20-литровая бутыль воды – около 8,5 долларов».

Ещё одно бедствие для Мексики – ураган «Катя». Сильные дожди сейчас идут в штате Веракрус.

Ранее власти Мексики хотели оказать помощь жертвам урагана «Харви» в американском Техасе. Но отозвали предложение, поскольку на них посыпались упрёки. Им посоветовали больше делать для их собственного пострадавшего населения.

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