Затонул танкер: нефтепродукты разлились у греческого острова Саламин

В заливе Сароникос рядом с греческим островом Саламин назревает экологическое бедствие. На пляжах и в прибрежных водах появились огромные чёрные пятна нефтепродуктов. Они выливаются из затонувшего в воскресенье танкера.

Местные жители уже хватаются за голову: из-за нефти гибнут рыба и другие морские обитатели.

[местный житель]:

«Это просто катастрофа. Не знаю, оживёт ли вновь эта местность. Она называется Лимнонас. Не понимаю, как вообще такое случилось. Обычно мы выходили в море, и рыба была повсюду. И что творится теперь. Халатность – вот что это».

Греческий танкер перевозил 2200 тонн мазута и 370 тонн морского газойля с нефтеперерабатывающего завода в Афинах. Он встал на якорь в нескольких десятках километров от столицы. По данным береговой охраны, возможно, в это время на борт начала поступать вода. Двух членов экипажа удалось спасти, а танкер затонул.

[местный житель]:

«Это настоящее преступление. Если бы они подумали, что нефть может вытечь, то она не дошла бы до побережья».

За очистку вод залива взялись специалисты. Работы предстоит много.