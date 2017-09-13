Индонезия направила 4 самолёта с гумпомощью для рохинджа

Индонезия направляет более 30 тонн гуманитарной помощи рохинджа, которые бежали из мьянманского штата Ракхайн в Бангладеш. Президент Джоко Видодо лично наблюдает за подготовкой к отправке.

[Джоко Видодо, президент Индонезии]:

«Сегодня утром мы отправим гуманитарную помощь на четырёх самолётах. Они доставят рис, продукты быстрого приготовления, наборы для семей, воду, палатки, одежду и одеяла».

Видодо поблагодарил власти Мьянмы и Бангладеш за то, что они открыли гуманитарный коридор для доставки помощи. Из аэропорта её будут перевозить на грузовиках.

Вооружённый конфликт в Мьянме длится уже почти три недели. Причиной послужило нападение боевиков-рохинджа на полицейские блокпосты. Военные Мьянмы начали антитеррористическую операцию. В ходе столкновений погибло, по меньшей мере, 400 человек.

Из штата Ракхайн эвакуированы более 30 тысяч жителей-немусульман. Мьянманские власти опасались, что боевики-рохинджа могут на них напасть. При этом, по данным УВКБ ООН, из Мьянмы от преследования со стороны военных бежали уже 370 тысяч мусульман-рохинджа. Большинство из них ищут спасения в Бангладеш.

[беженец-рохинджа]:

«(В Мьянме) убили много моих родственников. Я пришёл сюда с тремя сыновьями. Но в моей деревне многих убили. Треть односельчан убили и бросили в реку».

Власти Бангладеш сообщают о переполненных людьми дорогах. Беженцев с каждым днём всё больше. Многие поселились во временном лагере Кутупалонг. Для вновь прибывших уже отвели новую территорию площадью более 600 гектаров.

Беженцам-рохинджа не хватает еды и питьевой воды, многие болеют, у многих нет вообще никакого укрытия. ООН сообщает, что 200 тысяч детей нуждаются в срочной помощи.

А этот стихийный лагерь рохинджа вырос на нейтральной территории между Мьянмой и Бангладеш. Беженцев в Бангладеш не пускают.

[Монзурул Хассан Хан, бангладешский пограничник]:

«У них в стране вооружённый конфликт, и они бегут оттуда. С другой стороны стоим мы. Мы вежливо говорим им: “Это не ваша страна, здесь граница, и пересечение незаконно”».

По словам пограничников, в стихийном лагере живут примерно восемь-десять тысяч человек. Военнослужащие оказывают им посильную помощь.

В Мьянме большинство жителей исповедуют буддизм, а мусульман-рохинджа считают нелегальными беженцами из Бангладеш. Этот застарелый конфликт обострился в октябре прошлого года, когда боевики-рохинджа атаковали полицейские блокпосты в штате Ракхайн и убили правоохранителей.

Правительство Мьянмы призывает рохинджа помочь найти организаторов нападений.

Между тем, в Совете ООН по правам человека назвали антитеррористическую операцию мьянманских военных этнической чисткой.