Apple представила юбилейный iPhone X

Корпорация Apple представила на презентации в Купертино долгожданную новинку – iPhone X.

[Тим Кук, директор компании Apple]:

«Это iPhone X. Это самый большой скачок вперёд со времён первого “айфона”».

У смартфона безрамочный дисплей OLED с разрешением 2436 на 1125. В iPhone X исчезла традиционная кнопка «домой». Для разблокировки теперь используется функция распознавания лица с помощью инфракрасной камеры. Владельцу достаточно посмотреть на смартфон, и он готов к работе. Производители утверждают, что разблокировать «айфон» можно даже в темноте.

Однако во время демонстрации вышел конфуз. С первой попытки функция не сработала.

[Крейг Федериги, вице-президент по разработке ПО компании Apple]:

«Вот iPhone X. Теперь разблокировать его так же просто, как смотреть на него. Давайте попробуем снова. Так. Давайте возьмём запасной».

iPhone X также получил функцию беспроводной зарядки. Выпускать его будут с памятью в 64 и 256 гигабайт. Цена начинается от 999 долларов США. Продажи стартуют 3 ноября.

Компания Apple также показала ещё две новинки — iPhone 8 и iPhone 8 Plus. У них стеклянный влагозащищённый корпус, традиционная кнопка «домой» и шестиядерный процессор A11 Bionic. Обе модели оснащены функцией беспроводной зарядки. iPhone 8 с памятью 64 гигабайта обойдётся в 699 долларов. Стоимость iPhone 8 Plus начинается от 799 долларов. Продажи начнутся 22 сентября.