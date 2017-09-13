Модели размера плюс блистают на Неделе моды в Нью-Йорке

На Неделе моды в Нью-Йорке всё чаще обращают внимание на женщин размера плюс. В этом году перед высокой публикой дебютирует бренд Torrid. Его интернет-магазин для статных дам с успехом работает уже 16 лет.

[Элизабет Мунос, сотрудница Torrid]:

«В США более 60% женщин носят большой размер. Индустрия моды может продолжать игнорировать этот факт, но очевидно, что она не способна удовлетворить нужды большей части своей потенциальной аудитории».

Нежные девичьи платья дополняют кожаные куртки. С этими нарядами дамы размера с 48 по 64 могут создать хрупкий, романтический образ: найти джинсы скинни с идеальной посадкой, маленькое чёрное платье.

Из 40 девушек-моделей десять — непрофессиональные. Это финалистки ежегодного конкурса среди желающих стать моделями, который проводит бренд. Мария — победительница прошлого года.

[Мария Химена, победительница конкурса Torrid]:

«Я с детства мечтала стать моделью, но никогда не видела на подиуме таких, как я, поэтому думала, что должна похудеть, стать выше, стать блондинкой. Я всегда ощущала, что не дотягиваю до стандартов красоты. И когда TORRID начал искать моделей, я подумала: «О боже, это невероятная возможность»».

А студентка из Лас-Вегаса Сеайра выходит на подиум впервые. Бренд отобрал её в этом году.

[Сеайра Томпсон, финалистка конкурса Torrid]:

«Мне очень часто говорили, что иметь большой размер ненормально, что ненормально носить больше 48-го, что я не заслуживаю хороших вещей. Какое-то время я в это верила. Но, пройдя через глубокую переоценку ценностей, я поняла, что очень люблю моду. Я её обожаю и хочу быть её частью. И ничто не может мне помешать».

Пока на Неделях мод показы с участием моделей размера плюс — редкость. Но, похоже, — только пока. Всё больше дизайнеров начинают уделять внимание этой категории женщин.