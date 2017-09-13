Знаменитый испанский велогонщик Альберто Контадор уходит из спорта

В испанском городке Пинто собрались сотни человек. Их знаменитый земляк — велогонщик Альберто Контадор, уходит из профессионального спорта. Об этом он заговорил ещё перед велогонкой «Вуэльта Испании». Теперь же официальной прощается с поклонниками.

[Альберто Контадор, велогонщик]:

«Я бывал здесь при разных обстоятельствах. В 2007-м я впервые победил в «Тур де Франс», и это было нечто особенное. И вот я снова здесь, и, скорее всего, в последний раз, а это нечто ещё более особенное».

Альберто Контадор посвятил велогонкам 14 лет жизни. Теперь в 34 осознанно уходит на покой. За плечами – две победы в «Тур де Франс», две – в «Джиро д’Италия» и ещё несколько – в «Вуэльте Испании».

Говорит: раньше у него было три мечты: стать профессиональным велогонщиком, участвовать в «Тур де Франс» и выиграть эту престижную гонку. Недавно появилось новое желание.

[Альберто Контадор, велогонщик]:

«Я понял, что у меня есть четвёртая мечта — уйти на пенсию. Думаю, что не могу поступить иначе. Когда я решил уйти после «Вуэльты Испании», то знал: это будет особенное событие».

Альберто Контадор получил спортивное прозвище El Pistolero (Эль Пистолеро) за свою способность стремительно ездить по горным трассам.