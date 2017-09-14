Халима Аден — единственная супермодель в хиджабе

Халима Аден — единственная в мире супермодель, не снимающая хиджаб на модных съёмках и показах. Наравне с Джиджи Хадид и Лю Вэнь, она работала с итальянским брендом Max Mara и Альбертой Ферретти. А дебютировала на модном подиуме в феврале в Нью-Йорке — на показе Канье Уэста.

И хотя пока образ топ-модели с покрытой головой вызывает у части публики недоумение, Халима уверена в своём выборе.

[Халима Аден, модель, носящая хиджаб]:

«Если что-то не является твоим выбором, то это насилие. Я не собираюсь ни с кем спорить. Это мой выбор. Я сама попросила маму дать мне хиджаб, потому что хотела быть похожей на неё и следовать своей религии».

У Халимы сомалийские корни. Она дочь эмигрантов из Какумы в Кении — одного из крупнейших лагерей для беженцев в Африке. В 7 лет с семьёй эмигрировала в США. 19-летняя модель с теплотой вспоминает детство, где её научили терпимости к другим религиям.

[Халима Аден, модель, носящая хиджаб]:

«Беженцы со всей Африки приезжают в Какуму. У нас всех было что-то общее. Мы играли вместе, справляли праздники друг друга. В Какуме не так уж много развлечений, поэтому мы вместе праздновали и Рождество, и Курбан-байрам».

О Халиме впервые заговорили год назад после конкурса «Мисс Миннесота-2016». Во время дефиле в купальниках Халима не побоялась выйти в буркини — полностью закрытом костюме для плавания.

[Дениз Уоллес, исполнительный директор «Мисс Миннесота-2016»]:

«За две недели до соревнований она позвонила мне с вопросом – может ли она выступать в хиджабе. Я была в офисе, набрала её имя в базе моделей, и вышло несколько фотографий. Я подумала: «Ого, какая она красивая»».

Сегодня Халима — одна из самых успешных моделей-мусульманок. Она лицо новой коллекции хиджабов Nike, а также девушка с обложки июльского Allure.

[Мишель Ли, главный редактор ALLURE]:

«Она действительно как обычный подросток, обычный американский подросток. Мы должны пересмотреть стандарты красоты. Она яркий пример того, чем является Америка».

Между тем заветная мечта Халимы — приехать в Какуму и вдохновить живущих там детей не бояться мечтать о чём-то большем.