Air Berlin отменяет рейсы из-за массовой «болезни» пилотов

Во вторник и среду немецкая авиакомпания Air Berlin была вынуждена отменить в общей сложности не менее 132 рейсов. Причина — в забастовке пилотов. Около 150 из них одновременно вышли на больничный.

В середине августа второй по крупности авиаперевозчик Германии объявил о банкротстве. Массовой «болезнью» пилоты решили выразить протест против планируемого перехода компании к новым владельцам, сокращения рабочих мест и урезания зарплат.

Во вторник в берлинском аэропорту Тегель отменили не менее 100 рейсов. Из-за этого образовались огромные очереди.

[пассажир]:

«Мы ждём в очереди. То, что пилоты вышли на больничный, — просто немыслимо. Они должны выполнять свою работу, в конце концов им за это хорошо платят».

На следующий день в аэропорту уже было спокойнее. Отменили около 30 рейсов.

[пассажир]:

«Всё прошло быстро. Все дружелюбные, проблем нет. Я бы даже и не понял, что вчера была забастовка».

Между тем, немецкие министры выступили с призывами к пилотам не подрывать и так шаткое положение перевозчика.

[Александер Добриндт, министр транспорта Германии]:

«К сожалению, слишком много пилотов по-прежнему «болеют». Мы можем только сказать, что длительный период без полётов может означать только дополнительные трудности для администраторов. Сейчас это никому не нужно, особенно в период передачи сотрудников и авиакомпании новым владельцам». [Андреа Налес, министр труда Германии]:

«Думаю, такое поведение говорит об отсутствии солидарности. Air Berlin находится в сложной ситуации, а пилоты с их поведением ставят под угрозу передачу авиакомпании или её продажу. Это неприемлемо. 8000 сотрудников зависят от этой компании. Они не должны становиться заложниками интересов пилотов».

Как предполагается, компанию продадут по частям разным владельцам. Решение о выкупе Air Berlin должны принять в пятницу.