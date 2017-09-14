Миллионы жителей Флориды остаются без света

Миллионы человек продолжают оставаться без света во Флориде и соседних штатах. Это одно из самых масштабных отключений электроэнергии в истории США. Произошло оно несколько дней назад из-за нашествия урагана «Ирма». Ветер валил столбы линий электропередач и с корнем вырывал трансформаторы.

Среди пострадавших — городок Маратон на архипелаге Флорида-Кис. Повалены деревья, с домов сорваны крыши, а по городу разбросаны лодки, которые стихия принесла с пляжей.

Этот местный житель рассказывает, что решил переждать ураган в своём трейлере. Признаётся – идея была плохая, но к счастью мужчина остался жив.

[житель Маратона]:

«Сначала поднялся сумасшедший ветер. Сдувало всё. А потом пошёл дождь, и пришла приливная волна. Она была вот досюда».

Здесь многие живут в передвижных трейлерах. Им пришлось особенно тяжко.

[житель Маратона]:

«Моя мама лишилась дома на 82 улице. Это был трейлер. Мы с женой старались держаться подальше от пляжа, где в субботу вечером пронеслись два торнадо. Ну а сейчас у нас большая уборка: выгребаем грязь из домов, выкидываем всё, что было испорчено, обрезаем деревья».

По данным властей, на архипелаге Флорида-Кис разрушена четверть всех домов. 65% жилищ сильно пострадали. Впрочем, люди не унывают.

[житель Маратона]:

«Мы переживаем трудные времена, но всё нормально. У нас еда, есть газ. Сейчас началась подача воды, так что всё нормально. Нет проблем. У меня проблема лишь в том, что наша семья застряла в Майами, и они не могут сюда попасть».

Тем временем общее число жертв урагана «Ирма» превысило 80 человек. Большинство погибших – на островах, по которым ураган пронёсся до того, как ударить по Флориде. На территории США жертв — около 30.