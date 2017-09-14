14 сентября 2017
Телеканал NTD

На МКС прибыли новые участники 53-й экспедиции

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Два американских астронавта и российский космонавт прибыли на Международную космическую станцию. Они будут работать на орбите в рамках 53-й долговременной экспедиции.

Корабль «Союз МС-06» вылетел с космодрома Байконур в Казахстане в среду в три часа по местному времени. Спустя шесть часов он пристыковался к космической станции.

Сначала на борт станции влетел командир Александр Мисуркин. Это его второй полёт в космос. За ним проследовал Джозеф Акаба. В прошлом он дважды покидал Землю. А третьим на МКС попал Марк Т. Ванде Хей. Он новичок. Все трое пробудут в космосе пять месяцев.

На борту их встречают россиянин Сергей Рязанский, американец Рэндольф Брезник и итальянец Паоло Несполи.

Сразу после прибытия все члены экипажа вышли на связь с Землёй. Особенно трогательным стало общение Ванде Хея с женой.

[Джули Ванде Хей, супруга Марка Т. Ванде Хея]:
«Марк, это Джулс».

[Марк Т. Ванде Хей, астронавт]:
«О, привет. Я думал — услышу русский. Что ты только что сказала?»

[Джули Ванде Хей, супруга Марка Т. Ванде Хея]:
«Это был прекрасный старт. Я горжусь тобой и всей командой».

[Марк Т. Ванде Хей, астронавт]:
«Не знаю, слышал ли кто-то, но, когда мы должны были работать молча и приближались к МКС, я увидел в иллюминаторе солнечные лучи. Я сказал: «Ого!» И в контрольном центре сразу поинтересовались, всё ли у нас в порядке».

[Джули Ванде Хей, супруга Марка Т. Ванде Хея]:
«Нет, мы этого не знали, всё было хорошо. Я очень тобой горжусь».

МКС вращается на расстоянии приблизительно 400 километров от Земли.

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