14 сентября 2017
Телеканал NTD

Как робот успешно дирижировал оркестром в Италии

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Филармонический оркестр итальянского города Лукка репетирует перед концертом в пизанском театре Верде. Но что-то здесь не так… Дирижирует… робот. Отточенность и плавность движений поражают. Такого раньше не видели не только в Пизе, но и во всём мире.

Двурукий робот «Юми» — творение швейцарских инженеров для первого Международного фестиваля робототехники в Тоскане.

Наблюдает за происходящим постоянный дирижёр оркестра Андреа Коломбини. Он не просто уступил машине своё место, но и какое-то время «тренировал» её, обучая всем необходимым движениям.

[Андреа Коломбини, дирижёр оркестра]:
«Нам потребовалось время, чтобы понимать его движения. Потом всё стало намного проще. У «Юми» немыслимо гибкие руки. Это не просто невероятно – это немыслимо для машины. Просто фантастика. Механики сделали нечто невероятное, чтобы всё было идеально, особенно, что касается длины и скорости жестов. Это очень важно».

Кроме робота, звезда вечера — тенор Андреа Бочелли. Певец с интересом знакомится с новым партнёром по сцене.

И вот премьерный выход. Нетерпение публики и волнение инженеров рассеивается с первыми бодрыми тактами арии «Сердце красавицы склонно к измене» из оперы Верди «Риголетто».

Робота называли «Юми» неслучайно. Это два английских слова «ты» и «я». Импровизировать он не способен. Если бы музыканты внезапно изменили темп игры, то концерт бы «провалился».

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