Южная Корея протестировала высокоточные крылатые ракеты

Южная Корея провела первые испытания высокоточных крылатых ракет «воздух-земля» под названием Taurus. Об этом объявило Министерство обороны страны. Ракеты большой дальности запускали с истребителей F-15K. Они пролетали около 400 километров и точно поражали цели.

Как сообщают ВВС страны, учения прошли в свете угроз со стороны КНДР, а также после её шестого ядерного испытания.

Ракеты Taurus производят в Германии. Дальность их полёта составляет 500 километров. Южнокорейские военные отмечают, что ракеты оснащены технологиями снижения заметности. Кроме того, они могут пробивать стену из железобетона толщиной до трёх метров.

[Ли Хён У, замкомандира эскадрильи ВВС]:

«Стрельбы провели, чтобы протестировать стратегический потенциал ракеты Taurus. И мы этого достигли, поскольку учения прошли успешно. Мы немедленно дадим точный ответ, если враг нас атакует».

На этой неделе Совет безопасности ООН ужесточил санкции в отношении КНДР. Это произошло в связи с её недавним шестым ядерным испытанием. Ввели запрет на покупку северокорейского текстиля, а также ограничения на поставки в страну сырой нефти. Всем странам-членам ООН запретили выдавать разрешения на работу северокорейским гражданам.

В ответ Пхеньян выпустил новую порцию угроз. Он пообещал нанести ядерные удары по США и Японии. В частности, северокорейские власти заявили, что в существовании Японии рядом с КНДР больше нет необходимости.

Власти Японии отреагировали.

[Ёсихидэ Суга, спикер Кабинета министров Японии]:

«Это заявление чрезвычайно провокационное и немыслимое. Оно способствует росту напряжённости в регионе. Это недопустимо».

Как сообщили специалисты, мощность ядерного заряда, который КНДР протестировала 3 сентября, в 10 раз превысила мощность бомбы, сброшенной на японскую Хиросиму в 1945.