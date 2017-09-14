МОК утвердил города-столицы Олимпиад 2024 и 2028

Летние Олимпийские игры 2024 года состоятся в Париже, а Олимпиада 2028 года пройдёт в Лос-Анджелесе. Это подтвердил Международный олимпийский комитет на 131-й сессии в Лиме.

[Томас Бах, президент Международного олимпийского комитета]:

«Вы увидели два прекрасных проекта, полных энтузиазма, любви к спорту и к Играм, которые внесли большой вклад в Олимпийское движение».

При этом, голосование было формальным. Ещё в августе МОК распределил Игры подобным образом. Кроме того, Париж и Лос-Анджелес были единственными кандидатами на проведение. Другие города свои заявки отозвали.

Олимпиада в Лос-Анджелесе уже стала уникальной. Ведь о её проведении впервые объявили за 11 лет.

Мэр Парижа Анн Идальго, отметила, что победа Парижа означает победу всей Франции.

[Анн Идальго, мэр Парижа]:

«Сегодня мы очень гордимся и очень счастливы за нашу страну и, конечно, за мой город. Когда побеждает Париж, побеждает и вся Франция».

Для Парижа Олимпиада будет символичной. Она пройдёт спустя 100 лет после последних игр в столице Франции. Они проходили в 1924.

Президент Франции Эммануэль Макрон уже выступил со специальным обращением.

[Эммануэль Макрон, президент Франции]:

«Я хочу сказать, что вся Франция мобилизовалась, чтобы организовать игры, принять игры в 2024. Мы будем усердно работать в разных видах спорта и с разными людьми. Спасибо за ваше доверие. Франция готова, и французы тоже готовы организовать Игры».

В Париже уже отпраздновали. Недалеко от Эйфелевой башни установили олимпийские кольца, а саму башню украсили мерцающими огоньками.

[жительница Парижа]:

«Много гордости, много эмоций и много счастья. Да здравствуют Игры!» [житель Парижа]:

«В 2005 году мы ожидали, что примем Игры 2012 года, но, к сожалению, нам не удалось победить. А на этот раз сделали правильный выбор».

И Париж, и Лос-Анджелес примут Игры в третий раз в своей истории. А ближайшая Олимпиада пройдёт в Токио в 2020 году.