Фестиваль для людей с карликовостью прошёл в ЮАР

Сотни человек самого разного роста, телосложения и возраста собрались на одном из курортов ЮАР. Здесь проходит фестиваль для людей с карликовостью. Все присутствующие вместе занимаются спортом, слушают музыку и играют.

[Миранда Калиц, организатор мероприятия]:

«Многие полагают, что такие люди должны работать в цирке, что они не могут водить автомобиль, не могут работать. А на фестивале мы рассказываем обществу другое, мы показываем, что эти люди, пусть и низкие, но могут выполнять любую работу. Я знаю людей с карликовостью, которые работают менеджерами в банке, дантистами».

Многие, оказываясь в обществе себе подобных, не могут сдержать радости.

[Ян Какана, житель ЮАР]:

«Мне нравится, что такие же низкие люди, как я, получают удовольствие. Я очень счастлив, очень, потому что нам друг друга очень сложно найти. Сегодня мы вместе, и мы счастливы».

Среди развлечений – перетягивание каната и даже конкурс красоты.

Это победительница среди женщин. 19-летняя Бернадин мечтает выучиться на дизайнера и создавать одежду для таких же, как она.

[Бернадин Коэце, жительница ЮАР]:

«Не нужно стесняться своего вида, бояться того, что люди на тебя смотрят. Нужно полностью себя принимать».

Фестиваль также включил ярмарку. А ещё можно было посетить лекции и больше узнать о том, какие болезни угрожают людям с карликовостью. Ну а главное – здесь учили терпимости и тому, что любой человек, в независимости от его роста, заслуживает уважения и доброты.