В британские вузы поступает всё меньше студентов из ЕС

Виттория Дураццано приехала в Лондон в 2015 в надежде остаться здесь надолго. Она поступила в престижную Лондонскую школу экономики и надеялась на блестящую карьеру в финансовом центре ЕС.

Она итальянка. Её европейский статус позволяет платить за обучение половину той суммы, которую выставляют другим иностранным студентам. Она также может жить и работать в стране без визы.

Но всё изменится в 2019, когда Великобритания выйдет из состава ЕС. Европейские студенты больше не смогут рассчитывать на льготы.

Виттория успеет закончить учёбу по сниженным тарифам. Но её статус и будущее трудоустройство в стране окутаны дымкой неопределённости.

[Виттория Дураццано, студентка]:

«Что касается лично меня, я хочу работать в ЕС. Это означает, что жить в Лондоне я не смогу. Самое страшное – то, что не знаешь, что изменится. Возможно, ничего не изменится. Я надеюсь на это».

И она не одинока. В британских университетах учится около 60 тысяч студентов из других стран ЕС. Они обеспечивают интеллектуальную силу работодателям, а также ежегодно платят учебным заведениям более 500 миллионов долларов. Ещё 600 миллионов британские Университеты получают из фондов ЕС.

В этом году впервые с 2012 свои документы в британские вузы отправило меньше студентов из ЕС. Их число сократилось на 5%. Это означает, что более 2500 молодых европейцев вложат свой талант в экономику других стран.

Британские власти, в свою очередь, обещают лишь то, что студенты смогут платить меньше и оставаться в стране без визы до 2019.

[Дэвид Кёртен, спикер партии UKIP, выступающей за «брексит»]:

«Студенты из ЕС по-прежнему могут приезжать. Но они должны будут платить по международным тарифам, которые установят учебные заведения. В настоящее время британские университеты очень востребованы в Восточной и Юго-Восточной Азии. И спрос с каждым годом растёт. На каждого студента из ЕС, который не приедет, приходится два или три студента из Китая, которые приедут».

Между тем, эксперты говорят, что если правительство не прояснит ситуацию для студентов, то многие секторы британской экономики уже скоро столкнутся с нехваткой специалистов.