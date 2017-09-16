«Машина времени» в Московском зоопарке: с 1864 г. по наши дни

Семейная чета Рада и Тарзан – европейские волки, представители первых жителей Московского зоопарка. Открытый в 1864 году, он один из старейших в мире.

Акция «Машина времени» предлагает вспомнить историю столичного зоопарка. Полтора века назад большинство животных здесь были из средней полосы России. Тем не менее, это не снижало интерес у публики.

[Елена Мигунова, старший научный сотрудник зоопарка]:

«Можно пройти по лесу 100 км и не увидеть никого. Во-первых, животные прячутся, во-вторых, надо уметь за ними наблюдать. Можно всю жизнь прожить в России и ни разу медведя не увидеть».

Хоть и в меньшинстве, но в коллекции зоопарка были и диковинные животные. Их дарили правители разных стран. Так, зебр преподнёс вице-король Египта.

И сегодня зоопарк радует посетителей диковинками. Последнее приобретение – карликовый бегемот Ксюша. Первый в истории Московского зоопарка. Краснокнижное животное весом в 220 килограммов отличается невозмутимым характером и не обращает никакого внимания на окружающих. В отличие от своих соседей сурикатов.

[Игорь Царёв, заведующий отделом копытных]

«В первый день, когда выпустили бегемота, им больше всего интересовались сурикаты. У них же всегда дозорный стоит. Они выстроились в ряд, очень долго наблюдали, как она пасётся. Где-то полчаса стояли, пока она не скрылась».

За 150 лет коллекция зоопарка выросла в 26 раз. Сейчас здесь – около 8 тысяч животных.