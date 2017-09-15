КНДР запустила очередную баллистическую ракету

В пятницу 15 сентября Северная Корея запустила очередную баллистическую ракету. Она пролетела над севером японского острова Хоккайдо и упала в океан.

[Ёсихидэ Суга, секретарь Кабинета министров Японии]:

«Сегодня в 6:57 утра одну баллистическую ракету запустили с западного побережья Северной Кореи в северо-восточном направлении. Эта баллистическая ракета в период с 7:04 до 7:06 пролетела над Хоккайдо и в 7:16 упала в Тихий океан приблизительно в 2000 километров к востоку от мыса Эримо (южной оконечности острова)».

Как сообщили южнокорейские военные, ракета на высоте 7700 метров преодолела расстояние в 3700 километров. Этого более чем достаточно, чтобы достичь американского острова Гуам в Тихом океане.

Жителей некоторых северных регионов Японии утром в пятницу разбудили сирены. Кроме того, на телефоны людей пришли сообщения с инструкциями спрятаться в домах или подвалах.

Сразу после запуска Япония и США заявили о том, что на КНДР нужно оказать ещё большее давление.

[Ицунори Онодэра, министр обороны Японии]:

«Мы договорились, что важно оказать реальное давление на Северную Корею. Чтобы решить эту проблему, нам нужно усилить кооперацию Япония-США и Япония-Южная Корея».

Ранее 12 сентября Совет Безопасности ООН наложил новые санкции на Северную Корею в ответ на её шестое и самое мощное ядерное испытание.

Санкции включили замораживание северокорейского импорта сырой нефти на текущем уровне и урезание объёмов импортируемых в страну нефтепродуктов. США хотели ввести полное эмбарго, однако Россия и Китай выступили против.

Также резолюция включила запрет на экспорт северокорейской текстильной продукции. Она является основным источником дохода КНДР.

Кроме того, представители разных стран призвали КНДР вернуться к переговорам по ядерному разоружению.

[Коро Бэссё, постоянный представитель Японии при ООН]:

«Если Северная Корея хочет мира и безопасности, ей необходимо начать денуклеаризацию Корейского полуострова». [Пак Су Хён, пресс-секретарь президента Южной Кореи]:

«Единственный способ для Северной Кореи выйти из дипломатической изоляции и экономических трудностей – это сесть за стол переговоров и обсудить создание безъядерной зоны».

КНДР провела шестое ядерное испытание 3 сентября. Международные эксперты сообщили, что заряд был в 10 раз мощнее, чем при предыдущих испытаниях Пхеньяна.