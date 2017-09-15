В Каталонии стартовала кампания по референдуму о независимости

Под крики «Мы будем голосовать» в Каталонии официально стартовала предвыборная кампания в преддверии референдума о независимости. Испанское автономное сообщество будет решать, хочет ли отделяться, 1 октября.

Ранее Конституционный суд Испании постановил, что голосование, если состоится, не сможет считаться законным.

Мероприятие проходит на арене для боя быков в городе Таррагона на северо-востоке региона. Перед собравшимися выступил президент Каталонии Карлес Пучдемон.

[Карлес Пучдемон, президент Каталонии]:

«Они сказали нам, что мы не можем этого сделать. И теперь эти люди говорят, что мы не будем голосовать 1-го октября. Как вы думаете, что мы будем делать в октябре? Мы будем голосовать!»

В четверг мэр Барселоны сказала, что поддерживает голосование. Ранее она выражала опасения, что госслужащие, которые будут принимать участие в организации референдума, могут лишиться должностей.

Самому Пучдемону грозит судебное преследование по обвинениям в неправомерном использовании бюджетных средств, неподчинении и превышении должностных полномочий. Прокуроры уже допросили сотни мэров региона.

Большинство избирателей Каталонии, которых в целом около 5,5 миллионов, хотят референдума. При этом в последние годы идея независимости стала уже не такой популярной. Сейчас опросы показывают, что за отделение проголосует менее половины каталонцев.