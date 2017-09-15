15 сентября 2017
Телеканал NTD

В Каталонии стартовала кампания по референдуму о независимости

| 0

Под крики «Мы будем голосовать» в Каталонии официально стартовала предвыборная кампания в преддверии референдума о независимости. Испанское автономное сообщество будет решать, хочет ли отделяться, 1 октября.

Ранее Конституционный суд Испании постановил, что голосование, если состоится, не сможет считаться законным.

Мероприятие проходит на арене для боя быков в городе Таррагона на северо-востоке региона. Перед собравшимися выступил президент Каталонии Карлес Пучдемон.

[Карлес Пучдемон, президент Каталонии]:
«Они сказали нам, что мы не можем этого сделать. И теперь эти люди говорят, что мы не будем голосовать 1-го октября. Как вы думаете, что мы будем делать в октябре? Мы будем голосовать!»

В четверг мэр Барселоны сказала, что поддерживает голосование. Ранее она выражала опасения, что госслужащие, которые будут принимать участие в организации референдума, могут лишиться должностей.

Самому Пучдемону грозит судебное преследование по обвинениям в неправомерном использовании бюджетных средств, неподчинении и превышении должностных полномочий. Прокуроры уже допросили сотни мэров региона.

Большинство избирателей Каталонии, которых в целом около 5,5 миллионов, хотят референдума. При этом в последние годы идея независимости стала уже не такой популярной. Сейчас опросы показывают, что за отделение проголосует менее половины каталонцев.

В Каталонии стартовала кампания по референдуму о независимостиЛунное затмение над греческим мысом Сунион и МадридомПомидорные сражения разгорелись в испанском городе БуньольПолиция застрелила исполнителя теракта в БарселонеИзбыток туристов на юге Европы вызывает протест у местных жителейУмерла немка, пострадавшая в ходе теракта в БарселонеВ Каталонии продолжают искать предполагаемых террористовВ Памплоне стартовала неделя забегов с быками70 мигрантов пострадали при штурме забора на границе с СеутойТурист в Барселоне: «Давайте надеяться на лучшее»

Короткая ссылка на эту страницу:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности

Наш канал в Телеграм




© 2002-2017 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.