Пан Ги Мун возглавил комиссию по этике МОК

У комиссии по этике Международного олимпийского комитета – новый глава. Его лицо всем хорошо знакомо. Это бывший Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.

[Пан Ги Мун, глава комиссии по этике МОК]:

«Я верю, что этика имеет важное значение для успеха любой организации, поэтому я сделал всё возможное, чтобы укрепить культуру этики в ООН. Я продвигаю прозрачность и подотчётность всеми доступными для меня способами».

На новый пост 73-летнего Пан Ги Муна избрали в ходе 131 сессии МОК в перуанской столице Лиме. Голосование проходило в электронном режиме. За него было 74 голоса, против – лишь 4. В должности главы комиссии по этике он сменит сенегальца Юссуфа Ндиайе.

[Пан Ги Мун, глава комиссии по этике МОК]:

«Я буду тесно работать с членами МОК и всеми спортивными организациями, чтобы международное сообщество могло доверять МОК. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы расширить подотчётность и прозрачность этой замечательной организации».

Для МОК это весьма актуально. В последние годы имидж организации сильно испортился после серии коррупционных скандалов с участием её высокопоставленных чиновников.

Пан Ги Мун возглавлял ООН с 2007 по 2016 годы. В это время он достаточно тесно сотрудничал с МОК. Южнокореец будет возглавлять комиссию по этике до 2021 года.