Франция адаптирует антитеррористическую операцию

В 2015 году после стрельбы в редакции французского еженедельника Charlie Hebdo («Шарли Эбдо») власти Франции начали военную операцию Sentinelle. Её цель – усилить безопасность в ключевых местах страны на фоне угрозы терактов.

В минувший четверг чиновники объявили, что модернизируют операцию. Военные продолжат патрулирование, но станут более мобильными и будут быстрее реагировать на угрозы. В настоящее время в Sentinelle задействовано около 8000 солдат.

[Флоранс Парли, министр вооружённых сил Франции]:

«Изменяется то, как мы будем распределять военных по местам, которые нужно охранять постоянно. Кроме того, нужно учесть определённое количество сезонных или разовых мероприятий. Нужно, чтобы военные в рамках Sentinelle направлялись в нужное время и в нужное место».

При этом военные продолжат патрулировать туристические места, аэропорты и железнодорожные станции.

[Флоранс Парли, министр вооружённых сил Франции]:

«Чем больше статичности, тем скучнее и бесполезнее, тем больше устаёшь. То есть, новая мера позволит солдатам стать активнее, и они почувствуют, что действуют более эффективно».

По словам министра внутренних дел, необходимо измениться, чтобы отвечать современным вызовам.

[Жерар Коллон, министр внутренних дел Франции]:

«Сегодня угроза терроризма – это меняющаяся угроза. Со времён атаки в «Батаклане» она значительно эволюционировала. Вчера это была внешняя угроза, а сегодня – уже внутренняя».

В Европе продолжаются политические дебаты на тему того, нужно ли адаптировать системы внутренней безопасности. Если да, то на это потребуются дополнительные средства. Кроме того, нужно будет проводить учения и специальную подготовку военных и полицейских.