В США раздали Шнобелевские премии-2017

Могут ли кошки быть в жидком и твёрдом состоянии одновременно? Как влияет обнимание крокодила на размер ставок в казино? Может ли игра на музыкальном инструменте диджериду помочь избавиться от храпа? Авторов остроумных и абсурдных исследований снова наградили Шнобелевской премией.

Церемония состоялась в гарвардском университете Сандерс.

Французский исследователь Марк-Антуан Фардин стал лауреатом в области физики. Он доказал, что кошки – это и твёрдое тело, и жидкость. На это его вдохновили фотографии животных, принимающих форму банок, раковин и корзин, в которых лежат. При помощи математических формул он пришёл к выводу, что кошки постарше растекаются быстрее котят.

[Марк-Антуан Фардин, лауреат Шнобелевской премии]:

«Вывод основан на общем определении, что жидкость – это вещество, которое может принять форму ёмкости, в которой находится».

Также награды удостоилась международная группа из шести исследователей. Она доказала: игра на диджериду может стать альтернативным лечением синдрома временной остановки дыхания во сне. Ежедневная игра на инструменте тренирует верхние дыхательные пути. Она также помогает избавиться от храпа.

[Мило Пухан, лауреат Шнобелевской премии]:

«И это на самом деле показывает, что апноэ во сне можно лечить активно с помощью упражнений».

Выступающий не успевает закончить речь, как его прерывает девочка со словами «Пожалуйста, хватит. Мне скучно». Это значит, что речь лауреата затянулась.

Премию по гидродинамике получила команда, которая придумала, как при ходьбе меньше расплескивать кофе.

[Чи Вон Хан, лауреат Шнобелевской премии]:

«Я узнал секрет того, как не проливать кофе. Берёшь стакан сверху, смотришь вниз и идёшь спиной вперёд. Я знаю, о чем вы думаете. Практично ли это? Точно нет. Если честно, для тех, кто не хочет проливать кофе, специально придумали крышечку».

В области экономики наградили двух австралийцев. Они доказали, что люди, обнимающие крокодилов и при этом не испытывающие негативных эмоций, делали более высокие ставки в казино в отличие от остальных.

Шнобелевская премия учреждена в 1991 году. Её вручают за достижения, «которые сначала заставляют смеяться, а потом – задуматься».