Тайфун «Доксури» оставил вьетнамцев без крыши над головой

В Азии свирепствует тайфун «Доксури» – возможно, самый сильный для региона в этом сезоне. Он уже пронёсся по Филиппинам, забрав жизни четверых человек, и в пятницу обрушился на Вьетнам. Здесь с побережья эвакуировали 80 тысяч человек.

По данным вьетнамского метеоагентства, скорость ветра достигает 130 километров в час. В центральной части страны стихия срывает крыши с домов, валит линии электропередач и угрожает наводнениями и оползнями.

Как сообщают вьетнамские СМИ, в древнем городе Хюэ, который так популярен у туристов, крыши сорвало с 260 домов. А провинции Хатинь и Куангбинь частично остались без света. Электрические столбы повалило вместе с деревьями и биллбордами. В ряде населённых пунктов Хатинь также начались наводнения.

Существует также опасность нашествия приливной волны высотой более двух метров.

Сообщается об отмене нескольких десятков авиарейсов между столицей Ханоем и коммерческим центром страны южным городом Хошимин.

В субботу тайфун, как ожидается, двинется на Лаос и Мьянму.

«Доксури» – уже 19-й тайфун, обрушившийся на азиатский регион в этом году.