Анджелина Джоли представила свой новый фильм о геноциде в Камбодже

Анджелина Джоли вновь предстала в роли режиссёра. В Нью-Йорке в окружении своих шестерых детей она представляет картину «Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи». Сюжет фильма разворачивается в Камбодже в середине 70-х годов прошлого века во времена режима красных кхмеров.

[Анджелина Джоли, режиссёр]:

«Я впервые приехала в Камбоджу 16 лет назад, и как только приземлилась, сразу поняла, как мало знаю о международной политике. Я очень мало знала об этой стране, о том, что в ней произошло. Я пообещала себе узнать больше».

Новый фильм основан на мемуарах американской писательницы Лун Ун, беженки из Камбоджи.

Картина повествует о судьбе девочки, которую красные кхмеры разлучили с родителями и отправили в лагерь для сирот. Там её тренировали, чтобы превратить в солдата нового режима. Красные кхмеры осуществляли геноцид, в ходе которого погибла четверть населения Камбоджи. Девочке чудом удалось бежать из страны. Сохранив в сердце любовь к окружающему миру, она выросла и посвятила себя миротворческой миссии.

У самой Анджелины Джоли особая связь с Камбоджей. Тут был снят фильм «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», принёсший ей мировую известность. А в 2003 году она усыновила здесь своего первого сына Мэддокса. В 2005-м страна предоставила ей почётное гражданство.

[Анджелина Джоли, режиссёр]:

«Невероятные люди, великолепные актёры. Я чувствовала себя там как дома и инстинктивно ощущала, что мой сын рядом. Я чувствую большую связь с этой страной. Я многим обязана Камбодже».

Джоли – посол доброй воли ООН. Ее гуманитарная работа – одна из самых заметных среди звёзд Голливуда.