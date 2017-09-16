Мастера татуировки в Боливии помогают людям с пятнами на коже

Жительница Боливии Ирен Флорес пришла сюда не ради татуировки. Она хочет избавиться от белых пятен на лице, которые с ней уже 20 лет. У неё витилиго – нарушение пигментации кожи. Мастер закрашивает пятна краской, идентичной цвету кожи женщины.

До этого Ирен пользовалась гримом, чтобы закрасить пятна. Но в пекарне, где она работает, он часто таял из-за жары. [Ирен Флорес, жительница Ла-Паса]:

«Я знаю, что это за болезнь, она встречается часто. Но иногда некоторые люди или дети спрашивают: “Почему у неё это? Что это такое?” Они считают, что это заразная болезнь».

Витилиго может проявиться в любом возрасте и у любого человека. По статистике, такие пятна есть у каждого сотого жителя планеты.

Лекарств от этого нет. Нет и препаратов, которые бы предотвратили появление новых пятен.

Мастера татуировки в Боливии решили запустить целую кампанию, чтобы помочь таким людям. Процедура не из приятных. Это больно, кожа распухает. Но многие готовы терпеть.

[Энрике Кастро, мастер татуировки]:

«Это не абразивная техника, она поверхностная, краску наносят только на верхний слой кожи. Мы пытаемся внедрить пигмент осторожно».

Карина Борда – ещё одна клиентка мастера. [Карина Борда, жительница Ла-Паса]:

«Это альтернатива, последняя надежда, и, хотя это больно, результат очень хороший. Это отличная программа».

При этом врачи предупреждают: татуировка – это микротравма для кожи. По их словам, такое воздействие может стимулировать появление новых пятен.

Однако многие жители Ла-Паса, похоже, готовы идти на риск.