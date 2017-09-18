Как звёздная ночь вдохновила пакистанских дизайнеров

Золото в сочетании с глубокими тёмными тонами. В таком цвете видят предстоящий сезон осень-зима пакистанские дизайнеры. Лучшие из них на прошлой неделе представили свои работы на Неделе моды в Карачи.

[Обайд Шейх, дизайнер]:

«Моя коллекция – о том, как сделать женщину красивой. Краски готические, потому что это зима. Именно поэтому я использовал много готических, глубоких цветов – это сочетание тёмно-бордового, чёрного и золотого».

Пакистан населяют разные народности, и у каждой – свои особенности в одежде. При этом на подиуме традиционные сари, шальвар-камизы и лехенга-чоли дополнены нотками современности. Это и воланы, и открытые плечи в такт западным модным тенденциям, и широкие брюки-клёш. Неизменны обилие золотой вышивки и украшений, целомудренно закрытые колени.

Особое внимание, как всегда, – свадебным нарядам.

[Сайра Ризван, дизайнер]:

«Моя коллекция вдохновлена блеском и гламуром предстоящего свадебного сезона. И наша палитра красок – звёздная ночь. Чёрный переходит в тёмно-синий и жёлтый. Мы использовали классические мотивы, утончённые украшения, но использовали их так, чтобы они выглядели модно».

По словам организаторов, Неделя моды – важный мост между дизайнерами и текстильными фабриками.

[Фареште Аслам, организатор]:

«Здесь у нас не просто девочки ходят по подиуму. Неделя моды задаёт тренды, и это помогает продавцам наполнять магазины. Это, как мы любим его величать, модный бизнес. Показы проводятся регулярно – весна, лето, осень, зима. Сегодня здесь осень-зима. Если дизайнер не выпускает хотя бы две коллекции в год, то его уже нельзя называть дизайнером».

Испокон веков женщины хотят быть красивыми. И пакистанские традиции дают для этого неисчерпаемый источник вдохновения и возможностей. Сектор модной одежды и украшений вносит существенный вклад в пакистанскую экономику.