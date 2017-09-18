200 тыс. детей рохинджа оказались в беде в лагерях для беженцев

Мусульмане-рохинджа каждый день продолжают бежать от вооружённого конфликта из Мьянмы в Бангладеш. Они останавливаются в переполненных лагерях. Но условия там не подходят для размещения такого количества людей.

[Арефа Бегум, беженка рохинджа]:

«Мы живём в очень плохих условиях, пришли три дня назад. Нам не хватает еды. Лично я ем мало, не знаю, как буду кормить своего ребёнка, у меня не хватает молока».

Гуманитарные организации говорят, что в зоне особого риска находятся дети.

[Кристоф Бульерак, представитель ЮНИСЕФ]:

«За три недели прибыло 400 тысяч человек. Это равно населению Канберры. По нашим подсчётам, 60% из них – дети. То есть их 230-240 тысяч. И они в зоне риска. Для них не создано никаких условий. Мы активизируем усилия, но детям всё равно не хватает безопасных условий, питания, они должны ходить в школу».

По данным ООН, 36 тысячам детей менее одного года, 92 тысячам -менее пяти лет. Они больше взрослых подвержены риску заболеваний. Также среди беженцев 52 тысячи беременных женщин и кормящих матерей.

[Арефа Бегум, беженка рохинджа]:

«Я не могу получить ничего, даже сухого молока для ребёнка».

Бегство рохинджа из Мьянмы в результате насилия – самый быстрорастущий миграционный кризис за последние годы. Гуманитарные организации отмечают, что их ресурсов недостаточно, чтобы помочь всем людям.