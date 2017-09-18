18 сентября 2017
Телеканал NTD

ООН выделит для помощи пострадавшей от «Ирмы» Кубе $6,7 млн

| 0

Всемирная продовольственная программа ООН поможет Кубе, пострадавшей от урагана «Ирма». Стране выделят почти шесть миллионов долларов. Об этом объявил директор-исполнитель ВПП Дэвид Бисли. Он лично осмотрел район Хайманиттас на окраине Гаваны, который пострадал сильнее всего.

Программа призвана помочь 650 тысячам кубинцев.

[Дэвид Бисли, директор-исполнитель ВПП]:
«Всемирная продовольственная программа, сотрудничая с властями и народом Кубы, сегодня объявляет о выделении полутора миллионов долларов на продукты питания в рамках четырёхмесячной операции размером в 5 миллионов 700 тысяч долларов. Это поможет удовлетворить срочные нужды населения».

Подробности того, как помочь кубинцам, Бисли обсудил с первым заместителем председателя Госсовета Кубы Мигелем Диасом-Канелем.

[Дэвид Бисли, директор-исполнитель ВПП]:
«Мы все отставляем в сторону наши политические различия и по-человечески объединяемся во имя общего блага. Если бы власти Кубы ничего не делали для людей, последствия были бы намного хуже. Я здесь от имени ООН, чтобы сотрудничать с местным руководством».

«Ирма» – худшее стихийное бедствие для Кубы с 1932 года. И хотя «око» урагана обошло страну стороной, штормовой ветер, ливни и волны причинили Гаване значительный ущерб. Как сообщили кубинские СМИ, стихия повредила либо разрушила около 4400 домов. 10 человек погибли.

ООН выделит для помощи пострадавшей от «Ирмы» Кубе $6,7 млнКубинские мастера ищут сырьё в мусорных бакахШестое ядерное испытание КНДР: реакцияДональд Трамп ужесточил политику США в отношении КубыУВКБ ООН призывает страны ЕС не отворачиваться от беженцевВПП: ситуация в Йемене ухудшается из-за голода и холерыООН обеспокоена гибелью мирных жителей РаккиВена может попасть в список объектов ЮНЕСКО, находящихся под угрозойНеймар стал послом доброй воли организации инвалидовООН призывает Венесуэлу отпустить арестованных оппозиционеров

Короткая ссылка на эту страницу:
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности

Наш канал в Телеграм




© 2002-2017 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.