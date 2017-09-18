ООН выделит для помощи пострадавшей от «Ирмы» Кубе $6,7 млн

Всемирная продовольственная программа ООН поможет Кубе, пострадавшей от урагана «Ирма». Стране выделят почти шесть миллионов долларов. Об этом объявил директор-исполнитель ВПП Дэвид Бисли. Он лично осмотрел район Хайманиттас на окраине Гаваны, который пострадал сильнее всего.

Программа призвана помочь 650 тысячам кубинцев.

[Дэвид Бисли, директор-исполнитель ВПП]:

«Всемирная продовольственная программа, сотрудничая с властями и народом Кубы, сегодня объявляет о выделении полутора миллионов долларов на продукты питания в рамках четырёхмесячной операции размером в 5 миллионов 700 тысяч долларов. Это поможет удовлетворить срочные нужды населения».

Подробности того, как помочь кубинцам, Бисли обсудил с первым заместителем председателя Госсовета Кубы Мигелем Диасом-Канелем.

[Дэвид Бисли, директор-исполнитель ВПП]:

«Мы все отставляем в сторону наши политические различия и по-человечески объединяемся во имя общего блага. Если бы власти Кубы ничего не делали для людей, последствия были бы намного хуже. Я здесь от имени ООН, чтобы сотрудничать с местным руководством».

«Ирма» – худшее стихийное бедствие для Кубы с 1932 года. И хотя «око» урагана обошло страну стороной, штормовой ветер, ливни и волны причинили Гаване значительный ущерб. Как сообщили кубинские СМИ, стихия повредила либо разрушила около 4400 домов. 10 человек погибли.