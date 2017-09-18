Уровень террористической угрозы в Великобритании снова понижен до серьёзного

Уровень террористической угрозы в Великобритании понижен с наивысшего критического до серьёзного. Об этом заявила министр внутренних дел страны. На прошлой неделе его подняли после теракта в лондонском метро.

Утром в пятницу в час пик в одном из вагонов поезда, который находился на станции «Парсонс-грин», сработало самодельное взрывное устройство. Его оставили в пластмассовом ведре. Пострадали 30 человек. В больницы они поступили, в основном, с ожогами. Жертв удалось избежать, поскольку бомба сработала не в полную силу.

[Эмбер Радд, министр внутренних дел Великобритании]:

«После атаки на станции “Парсонс-грин” в минувшую пятницу полиция добилась хорошего результата в ходе операции, которая ещё продолжается. Объединённый аналитический центр по борьбе с терроризмом, который оценивает ситуацию с безопасностью в Великобритании, решил снизить уровень с критического до серьёзного».

Ответственность за взрыв взяла на себя запрещённая в России и других странах группировка «Исламское государство». Однако власти Великобритании это пока не подтвердили.

[Эмбер Радд, министр внутренних дел Великобритании]:

«Исламское государство всегда берёт ответственность, поскольку это соответствует их интересам. Однако у нас нет подтверждений их причастности. Впрочем, расследование будет продолжаться».

В субботу утром задержали первого подозреваемого по делу. Это 18-летний молодой человек. Арест провели в порту Дувра. Оттуда паромы отправляются во Францию.

Вечером того же дня в руки полиции попал второй подозреваемый – 21-летний мужчина. Он был арестован в районе Хаунслоу на западе Лондона.

Кроме того, правоохранители провели обыск в доме пожилой пары в городе Санбери под столицей. Как сообщается, многие десятилетия они держат приют для детей и подростков, среди которых также были беженцы.

Полиция продолжает расследование, в том числе изучает видео с камер наблюдения в метро.