В Париже протестовали полицейские

В Париже состоялся протест полицейских. Они призвали улучшить условия труда. Они также вышли рассказать, с каким трудностями столкнулись после того, как в стране ввели режим чрезвычайного положения.

[Мэгги Бискупски, глава ассоциации полицейских]:

«Недостаток сотрудников приводит к тому, что мы приезжаем не на все вызовы или опаздываем. Люди не понимают – почему, нужно это объяснить».

Франция находится в режиме ЧП с ноября 2015 года, когда боевики запрещённой в России и других странах группировки ИГИЛ устроили стрельбу в Париже. Тогда погибло 130 человек. Полицию наделили большими полномочиями в отношении обысков и арестов.

Однако стражи порядка жалуются, что от них требуют всё больше, но права ограничивают.

[Мэгги Бискупски, глава ассоциации полицейских]:

«Мы в странном положении, когда у нас не хватает методов. У нас нет права преследовать автомобили, у нас всё меньше и меньше прав, а требуют от нас всё больше и больше результатов».

Французская полиция в последнее время уже несколько раз становилась объектом нападений со стороны радикальных исламистов. В июне прямо на Елисейских Полях автомобиль, загружённый оружием и боеприпасами, протаранил фургон жандармерии. Полицейские не пострадали, а нападавший погиб.

Ранее в апреле там же произошла атака на полицейских. Одного стража порядка застрелили, а второй получил ранения. Нападавшего ликвидировали ответным огнём.