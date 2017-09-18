Венесуэльцы из-за нехватки лекарств идут к целителям

Народный целитель принимает пациентов в венесуэльском городе Сан-Кристобаль недалеко от границы с Колумбией. И в последнее время работы у него всё больше. Всему виной – нехватка привычных лекарств в условиях затяжного экономического кризиса.

[Карлос Мендес, целитель]:

«Пациентов стало больше, потому что нет лекарств. Их количество крайне ограничено, поскольку их нужно завозить из Колумбии, и они очень дорогие. У людей нет денег на лекарства. Поэтому они ищут альтернативу».

Среди пациенток целителя – Эвелин Сегарра. Девушка страдает от псориаза. Сегодня у неё уже четвёртый сеанс. Говорит, эффект есть. В то время как во врачах обычной медицины она разочаровалась.

[Эвелин Сегарра, пациентка]:

«Каждый раз, когда я ходила к врачам, они говорили разное. А лекарства – либо я была не в состоянии их купить, либо они мне не помогали».

Известные как курандеро, латиноамериканские целители используют множество разнообразных методов лечения – от массажа и молитв до трав, чаёв и мазей.

Профессиональные ассоциации врачей такой вид лечения не признают. Они считают, что проблему нужно решать по-другому. А именно – сделать больше для увеличения поставок лекарств.

[Нелли Нунес, президент медицинского колледжа Тачира]:

«На местных рынках часто продают некоторые травы, крема и другие продукты, изготовленные из рептилий, как правило, из региона Льянос. Их рекомендуют некоторые специфические люди, но эти препараты не имеют никакой ценности. Их эффективность в излечении болезней не доказана».

По оценкам Фармацевтической федерации Венесуэлы, в стране сейчас недоступны около 85 процентов медикаментов.

Президент Николас Мадуро уже обратился к ООН с просьбой помочь Венесуэле решить проблему.

Страна уже несколько лет погружена в тяжёлый экономический кризис. Не хватает не только лекарств, но и продуктов питания и товаров первой необходимости. Уровень инфляции в Венесуэле достигает 800%.