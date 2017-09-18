В Лос-Анджелесе раздали премии «Эмми»

69 церемония вручений «Эмми», престижной награды в сфере телевидения, состоялась в Лос-Анджелесе. Основные награды достались сериалам «Рассказ служанки» и «Вице-президент».

При этом в номинации «Лучшая актриса драматического сериала» статуэтка досталась Элизабет Мосс, исполнительнице главной роли в «Рассказе служанки». Фильм снят по одноимённому роману канадской писательницы Маргарет Этвуд.

[Элизабет Мосс, актриса]:

«Для меня это разносторонний персонаж из прекрасного романа, написанного госпожой Этвуд. Это такая большая честь. Книга на многих произвела большое впечатление. Так что примерить на себя этот образ было для меня верхом мечтаний».

«Вице-президент» стал победителем в номинации «Лучший комедийный сериал», а лучшей актрисой в этом жанре опять же признали исполнительницу главной роли в фильме – Джулию Луи-Дрейфус.

После награждения она отвечала на вопросы журналистов вместе с продюсером фильма Дэвидом Мэнделом.

[Джулия Луи-Дрейфус, актриса]:

«Думаю, мир бы стал лучше, если бы у власти было больше женщин. Дейв, без обид». [Дэвид Мэндел, продюсер]:

«Вообще-то ты главная». [Джулия Луи-Дрейфус, актриса]:

«Ах, ну да». [Дэвид Мэндел, продюсер]:

«Ты мой босс».

«Эмми» в номинации «Лучшая мужская роль в драматическом сериале» досталась Брауну Стерлингу. Он сыграл в драме «Это мы». А лучшим телевизионным фильмом признали эпизод под названием «Сан-Джуниперо» из сериала «Чёрное зеркало».

В номинации «Лучший мини-сериал» победил фильм «Большая маленькая ложь». А Николь Кидман, которая в нём сыграла, получила статуэтку в номинации «Лучшая актриса в мини-сериале». В этой же категории среди мужчин лучшим признан Риз Ахмед за роль в «Однажды ночью».

Премию «Эмми» вручает Американская телевизионная академия. Она считается аналогом «Оскара» в телевизионной индустрии.