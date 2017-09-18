Как клифф-дайверы прыгали с моста в Боснии

В городе Мостар, неофициальной столице Боснии и Герцеговины, проходят международные соревнования по клифф-дайвингу. В воду прыгают с высоты 27 метров. В этот раз не со скал, а – с моста.

Этот вид спорта требует исключительной физической подготовки.

Заходя в воду на скорости 90 километров в час, атлет должен иметь очень крепкий торс и сильные ноги, чтобы не переломать кости и произвести минимальное количество брызг. В полёте длительностью несколько секунд атлеты успевают совершить несколько оборотов и сальто.

Победителем среди мужчин стал легендарный Гэри Хант из Великобритании. Это уже 30-я победа спортсмена в 64 соревнованиях.

[Гэри Хант, победитель соревнований]:

«На второй день я прочитал статью, где утверждалось, что я никогда не выиграю соревнований с моста. Я сказал себе: «Ну ок, я вам покажу, как умею прыгать с моста»».

Второе место занял американец Стивен Лобю, а третье – россиянин Никита Фёдоров, 22-летний спортсмен из Воронежа.

Среди женщин первенство – у американки Сесиль Карлтон. Серебро завоевала австралийка Хелен Мертен, а бронзу – немка Анна Бадер.

[Сесиль Карлтон, победительница соревнований]:

«Чувствую себя удивительно, я в восторге. В этом сезоне у меня были ужасные показатели. Но здесь получилось четыре хороших прыжка, так что я очень рада».

Соревнования проходят на Старом мосту через реку Неретву. Этот мост – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его построили турки-османы в середине XVI века, а в 1993 разрушили в ходе Боснийской войны. В 2004 мост восстановили.