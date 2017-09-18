Витражные полукруглые окна – изюминка йеменской архитектуры

Этот мастер создаёт то, что веками украшало дома в Йемене. Называют эти витражные окна – камария. Их разноцветные стёкла пропускают в дома свет и при этом защищают жилища от посторонних глаз.

Делают их из строительного гипса. С арабского камария переводится как «Луна». Такое название окна получили благодаря своей полукруглой форме.

При этом ремесленники говорят, что спрос на такие окна начал падать.

Мастер Али Вабан говорит, что одна из причин этого – появление более дешёвых китайских копий.

[Али Вабан, мастер]:

«В течение десятилетий спрос на наше ремесло был высоким. Однако недавно появился китайский декор, поэтому наше мастерство изчезает, но мы не сдаёмся».

А замначальника Национального совета по туризму Йемена говорит, что теперь многие считают камарию старомодной.

[Ахмед Набил, замначальника Национального совета по туризму]:

«Мы заметили, что есть семьи, которые полностью отказались от камарии. Это повлияло на архитектуру города, которую считают средством привлечения туристов. Йеменская архитектура очень особенная. Многие туристы расстроены, что архитектура изменилась».

При этом и мастера, и чиновники говорят, что студенты, архитекторы и многочисленные эксперты по-прежнему приезжают в Йемен, чтобы изучать и исследовать уникальную архитектуру страны. А это даёт надежду на то, что многовековая традиция витражных окон продолжит жить.