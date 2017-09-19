Ремесло плетения килимов времён фараонов возрождают в Египте

Дело жизни египтянина Ахмеда – плетение из шерсти традиционных ковров – килимов. В деревне Фува этим ремеслом занимаются со времён фараонов.

Фува выгодно расположилась на берегах Нила недалеко от Александрии и поселений к югу от Каира. То есть она была перевалочным пунктом товаров, идущих как на импорт, так и на экспорт.

Однако сегодня из-за наличия дешёвых импортных аналогов и сокращения туристического потока ремесленники Фувы оказались в плачевном положении. Кроме того, молодёжь в поисках заработка уезжает в большие города.

Возродить древнее ремесло решили семейная пара Ибрагим и Ноа. Всё началось случайно: с поиска традиционного и в то же время современного ковра для спальни их новорождённой дочери.

[Ноа эль-Тахер, соосновательница стартапа]:

«Такой мы найти не смогли. Мой муж Ибрагим поехал в Фуву. Позже мы узнали, что это центр производства килимов. Когда-то в Фуве были тысячи мастерских, сейчас большинство из них закрыто. Когда Ибрагим вернулся, я, будучи графическим дизайнером, и он, имея опыт в продажах и маркетинге, решили основать наш “Килиим”».

Мастеров нанимают на постоянную работу. Теперь им можно сконцентрироваться только на создании килимов. Раньше было не так.

[Ибрагим Шамс, сооснователь стартапа]:

«Основная проблема производства килимов была в том, что раньше мастера отвечали за все стадии производства. К примеру, некоторые из них не слишком сильны в дизайне, отчего внешний вид ковров был некрасивым, не очень модным. Или у мастера нет опыта в маркетинге, он не знает, где сбыть свою продукцию, не имеет каналов продаж. Мы же всё это предоставляем».

Изюминка компании в том, что она делает древние узоры в модной цветовой гамме.

[Ахмед Абуэль Макарам, ткач]:

«Мы продолжим это дело и не остановимся, потому что это главное дело нашей деревни. Производство ковров – основа жизни нашей деревни. Эта совместная работа объединяет нас».

Стоимость изделий: от 30 долларов за маленький до более 200 за большой килим. Компания говорит, что её продажи растут, и что международных заказов становится всё больше.