Ремесло плетения килимов времён фараонов возрождают в Египте

Дело жизни египтянина Ахмеда – плетение из шерсти традиционных ковров – килимов. В деревне Фува этим ремеслом занимаются со времён фараонов.
Фува выгодно расположилась на берегах Нила недалеко от Александрии и поселений к югу от Каира. То есть она была перевалочным пунктом товаров, идущих как на импорт, так и на экспорт.
Однако сегодня из-за наличия дешёвых импортных аналогов и сокращения туристического потока ремесленники Фувы оказались в плачевном положении. Кроме того, молодёжь в поисках заработка уезжает в большие города.
Возродить древнее ремесло решили семейная пара Ибрагим и Ноа. Всё началось случайно: с поиска традиционного и в то же время современного ковра для спальни их новорождённой дочери.
[Ноа эль-Тахер, соосновательница стартапа]:
«Такой мы найти не смогли. Мой муж Ибрагим поехал в Фуву. Позже мы узнали, что это центр производства килимов. Когда-то в Фуве были тысячи мастерских, сейчас большинство из них закрыто. Когда Ибрагим вернулся, я, будучи графическим дизайнером, и он, имея опыт в продажах и маркетинге, решили основать наш “Килиим”».
Мастеров нанимают на постоянную работу. Теперь им можно сконцентрироваться только на создании килимов. Раньше было не так.
[Ибрагим Шамс, сооснователь стартапа]:
«Основная проблема производства килимов была в том, что раньше мастера отвечали за все стадии производства. К примеру, некоторые из них не слишком сильны в дизайне, отчего внешний вид ковров был некрасивым, не очень модным. Или у мастера нет опыта в маркетинге, он не знает, где сбыть свою продукцию, не имеет каналов продаж. Мы же всё это предоставляем».
Изюминка компании в том, что она делает древние узоры в модной цветовой гамме.
[Ахмед Абуэль Макарам, ткач]:
«Мы продолжим это дело и не остановимся, потому что это главное дело нашей деревни. Производство ковров – основа жизни нашей деревни. Эта совместная работа объединяет нас».
Стоимость изделий: от 30 долларов за маленький до более 200 за большой килим. Компания говорит, что её продажи растут, и что международных заказов становится всё больше.