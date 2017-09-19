Знаменитое озеро Дал в Кашмире очистят от кувшинки

Власти индийского штата Джамму и Кашмир занялись очисткой знаменитого озера Дал, чтобы привлечь в регион больше туристов. Водоём – второе по величине озеро в штате. И его называют «Драгоценным камнем».

В первую очередь хотят убрать тонны кувшинок, а также водоросли и мусор.

Представитель Управления водных ресурсов штата говорит, что на временную работу наняли около 350 человек.

[Хафиз Масуди, представитель Управления водных ресурсов штата]:

«Большая часть озера Дал покрыта лилиями. Растут они очень быстро. По нашим оценкам, они покрыли площадь в пять квадратных километров. Это плохо для экосистемы Дала».

Власти говорят, что очищают озеро ещё и потому, что растения портят его вид, а также перекрывают путь шикарам – традиционным деревянным лодкам. Их используют не только как средство передвижения. Некоторые бедные кашмирцы в них даже живут.

Местные жители надеются, что с чистым озером сюда приедет больше туристов, и экономика штата будет развиваться.

[Муштак Ахмад, местный житель]:

«Очистка принесёт большую пользу. Во-первых, спасут Дал. Озеро станет выглядеть так, как в 1950-м. Если работа будет продолжаться такими же темпами, то Дал станет чистым, и туристический поток увеличится. Туристы приезжают сюда, чтобы увидеть Дал, это главная достопримечательность».

Штат Джамму и Кашмир и его летняя столица город Сринагар – среди самых популярных у туристов мест для посещения в Индии. Раньше этот регион называли «Швейцарией востока». Это был рай для любителей горного отдыха. Здесь снимали фильмы, отдыхали молодожёны.

Однако в последние годы здесь накалилась обстановка из-за спорных территорий Кашмира, на которые претендует Пакистан. Туристов стало меньше. Однако представители туристической отрасли говорят, что ситуация уже выправляется.