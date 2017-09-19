Пропажа активиста напомнила о «Грязной войне» в Аргентине

Тысячи аргентинцев перекрыли автомобильное движение на улицах Буэнос-Айреса, чтобы пройтись маршем в защиту прав человека. На протест они вышли в связи с исчезновением двух активистов. Демонстранты полагают, что их похитили.

Один, пенсионер Хулио Лопес, пропал ровно 11 лет назад – 18 сентября 2006 года. Он был свидетелем по делу о похищениях и убийствах людей в период так называемой «Грязной войны», которая продолжалась в Аргентине с конца 70-х до начала 80-х годов прошлого века.

Благодаря его свидетельским показаниям бывшего начальника полиции Мигеля Этчеколаца приговорили к пожизненному заключению за преступления против человечности. Спустя несколько дней после слушания Хулио Лопес пропал.

Второй активист исчез недавно. Это Сантьяго Мальдонадо. В прошлом месяце он участвовал в акции протеста в Патагонии. Она сопровождалась стычками с полицией.

Протестующие говорят: думали, что смутное время осталось в прошлом.

[Алехандро Бодарт, активист]:

«Мы просто хотим узнать, что случилось с Хулио Лопесом и Сантьяго Мальдонадо. Ужасно, что в условиях демократии продолжаются похищения. Это возвращает нас в тёмное прошлое».

Похищение людей – особенно болезненная тема для аргентинцев. Во время «Грязной войны» военная хунта осуществляла государственный терроризм, похищая и убивая всех неугодных.

[Алехандро Бодарт, активист]:

«Мы помним о 30 тысячах пропавших без вести. В нашей стране словосочетание «пропал без вести» имеет особый смысл. Мы считаем, что за похищением активистов стоят власти».

Президента Маурисио Макри призывают найти пропавшего недавно Мальдонадо. Однако по словам министра внутренних дел Аргентины, пока не доказано, что это было именно похищение.