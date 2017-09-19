В ООН обсудили изменение климата, несмотря на противостояние Белого дома

Несмотря на то, что администрация Дональда Трампа решила выйти из Парижского соглашения по климату, многие американские климатические активисты прибыли в ООН на обсуждение проблемы.

Помимо Генерального секретаря Антонио Гутерреша, на встрече присутствовал бывший вице-президент США Альберт Гор, который по всему миру читает лекции о проблеме изменения климата. Был там и губернатор штата Калифорния, и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг.

В своей вступительной речи Гутерреш отметил, что, хотя объёмы выбросов СО2 в мире сокращаются, температура всё равно повышается.

[Антониу Гутерреш, Генеральный секретарь ООН]:

«С 2008 года, и вы знаете это лучше меня, около 20 миллионов человек в год были вынуждены покидать свои дома из-за наводнений, ураганов, пожаров и высоких температур. И ещё больше переселяются из-за засух, повышения уровня мирового океана и изменения климата. Это не далёкая проблема будущих поколений. Проблема уже здесь, и её нужно решать».

Майкл Блумберг, спецпосланник ООН по изменению климата, сказал, что ответственность лежит на всех, а не только на правительстве.

[Майкл Блумберг, специальный посланник ООН по изменению климата]:

«Я действительно считаю, что мы можем достичь цели без части нашего правительства, которое пока не следует нашим целям. Надеюсь, они передумают».

А губернатор Калифорнии сказал, что нужно мобилизовать все центры власти в стране.

[Джерри Браун, губернатор штата Калифорния]:

«Мэры, губернаторы, главы компаний – у них есть реальная власть. У нас нет единого центра, который диктует остальным, что делать. Будет отлично, если президент присоединится к нашему движению».

О том, что США выходят из Парижского соглашения, Дональд Трамп объявил в июне. По его словам, участие в договоре навредит промышленности страны, сократит рабочие места и ослабит государственный суверенитет.

Соглашения по климату около 200 стран достигли в 2015 году в Париже. Оно призвано не допустить того, чтобы к 2100 году средняя температура на Земле поднялась более чем на два градуса по Цельсию. Для этого хотят сжигать меньше ископаемого топлива, из-за которого в атмосферу попадают парниковые газы, включая СО2.