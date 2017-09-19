Ураган «Мария» усилился до пятой категории

На острова Карибского бассейна снова надвигается ураган. Вслед за «Ирмой» пришла «Мария». Приближаясь к островам, ураган достиг наивысшей, пятой категории. Таковы данные Национального ураганного центра США.

Скорость ветра превышает 260 километров в час. Ожидаются волны до трёх метров выше обычных.

Президент Дональд Трамп, начиная с 16 сентября, ввёл на заморских территориях США – в Пуэрто-Рико и на Виргинских островах – режим чрезвычайного положения. Предупреждение об урагане выпущено и на других территориях региона, включая Британские Виргинские Острова, Антигуа и Барбуду, а также франко-голландский Сен-Мартен. Многие жители предпочли эвакуироваться до прихода стихии.

Тем временем рядом с восточным побережьем США бушует ещё один ураган – «Хосе». Он не такой мощный, как «Мария». Его силу оценили в один балл по пятибалльной шкале. Как ожидается, в ближайшие несколько дней в полную силу на побережье он не обрушится. Там о нём напомнят лишь высокие волны.

Напомним, жертвами урагана «Ирма» на островах Карибского бассейна, Кубе и в США стало более 50 человек. А ураган «Харви», обрушившийся ранее на Техас, унёс жизни 60 человек.