19 сентября 2017
Телеканал NTD

Эйфелеву башню защитят пуленепробиваемым стеклом

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Пуленепробиваемую стеклянную стену высотой 2,5 метра скоро возведут вокруг Эйфелевой башни. Об этом объявили власти города.

Под 324-метровой башней уже есть защитное металлическое ограждение. Его временно возвели к футбольному чемпионату 2016 года.

Работы по установке стеклянного ограждения толщиной около пяти сантиментов начнутся позже в этом году. Власти надеются, что забор защитит туристов в случае возможного нападения террористов.

Впрочем, не все уверены, что это поможет.

[Валери, туристка из региона Земли Луары]:
«Если кто-то решился на нападение, то независимо от условий он это сделает. Не думаю, что может что-то помешать. Например, если стоишь за стеной, а нападающий перебросит что-то на твою сторону, то всё равно пострадаешь».

Стоимость проекта оценили в 20 миллионов евро. Установка защитных стен начнётся в октябре. Пока ведут подготовительные работы.

Ежегодно Эйфелеву башню посещает около семи миллионов туристов.

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