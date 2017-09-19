Сырный рай: в Италии прошёл тематический фестиваль

Кремообразные и твёрдые, со вкусом и без, пахнущие и не очень. Сыры всех форм и консистенций – в центре внимания в итальянском городе Бра.

Фестиваль посвящён высококачественным сырам небольших производителей. Проходит он каждые два года. В этот раз празднует 20-летний юбилей.

Улицы и площади Бра превратили в огромную сырную ярмарку. Свою продукцию представляют более 300 участников из 23 стран.

Иринэу приехал из островного государства Кабо-Верде, которое находится у Западной Африки. Сегодня он представляет сыр из козьего молока. На его родине подобный делают только 20 скотоводов.

[Иринэу Эусебиу да Луш, участник из Кабо-Верде]:

«Для меня очень важно представлять свой продукт на этой ярмарке. Никогда бы не подумал, что наш сыр будет на одном из самых крупных мероприятий своего рода в мире».

А вот и желающая этот сыр отведать.

[Сиобан, посетительница ярмарки]:

«Вкус отличается от нашего сыра, потому что он происходит из земли Кабо-Верде, из другого региона. И этот вкус очень уникальный».

В этом году в центре внимания – сыр, сделанный из сырого молока, которое не прошло процесса пастеризации.

[Пьеро Сардо, глава «Фонда медленной еды»]:

«Сырое молоко – главный компонент сыра. Оно соединяет сыр с его территорией и его производителем. Если его пастеризовать, то добавится промышленная составляющая, и эта связь будет разорвана».

Во многих странах ограничивают либо запрещают производство из сырого молока из соображений пищевой безопасности. Но эксперты говорят, что сыр из пастеризованного молока более подвержен заражению бактериями извне.

[Пьеро Сардо, глава «Фонда медленной еды»]:

«В сыром молоке есть собственные особые антитела. Оно сопротивляется заражению лучше, чем сыр из пастеризованного молока».

Посетители в восторге.

[Антония, посетительница ярмарки]:

«Это не просто вкусно, это очень вкусно. У меня во рту по-прежнему кусочек моцареллы, потому что оторваться невозможно».

Организаторы говорят, что одна из целей выставки – сохранение местных кулинарных традиций.

А посетители, тем временем, наслаждаются необычным вкусом сырного мороженого.