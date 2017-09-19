Челябинский папа создал кроватку, которая умеет качаться

Купить кроватку, которая качалась бы сама, житель Челябинска Михаил решил в 2011, когда они с женой ждали первенца. Первым делом обратился в Интернет.

[Михаил Карпеш, житель Челябинска]:

«Конечно, я сразу же подумал, что наверняка уже есть какие-то устройства, которые эти кроватки могут качать. Потому что, действительно, не вручную же их качают».

Но оказалось, что вручную. Тогда инженер взялся за паяльник. Через полгода родился сын. А Михаил к этому времени уже разработал прототип.

Механизмом пользовались долго. А когда сын подрос, Михаил решил поделиться своим изобретением и с другими родителями, которым не хватает ночного сна. Так родился стартап.

[Михаил Карпеш, житель Челябинска]:

«Самое главное, конечно, здесь вообще не ребёнок, как это ни странно звучит, а – сон родителей».

Особенно – папы, смеётся Михаил.

Кроватка включается не только при помощи пульта. У неё есть специальные датчики. Когда ребёнок начинает плакать, они автоматически запускают механизм. Также можно устанавливать продолжительность качания.

В настоящее время Михаил работает над новой функцией, которая бы определяла наличие в постели ребёнка влаги.

В то время как родители от устройства в восторге, педиатры предупреждают, что автоматические устройства подходят не всем.

[Ирина Сельнихина, педиатр]:

«Если у ребёнка изначально есть неврологические, так скажем, проблемы, конечно, они будут более активно себя проявлять, если ребёнок будет находиться у нас в этом постоянном укачивании».

Конечно, никакой механизм не заменит малышу общение с родителями. Но, как сегодня принято говорить, чтобы ребёнок был счастливым, в первую очередь, счастливой и выспавшейся должна быть мама.